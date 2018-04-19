Дни Москвы пройдут в столице Перу в апреле

В рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры москвичей с представителями муниципалитета Лимы, презентация экономического и инвестиционного потенциала российской столицы и заседания «круглых столов» по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Торжественную церемонию открытия Дней Москвы предполагается провести на одной из центральных улиц Лимы, где для жителей и гостей перуанской столицы откроется фотовыставка «Москва спортивная» и видеостена, посвященная подготовке Москвы к Чемпионату мира по футболу, а также пройдет праздничный концерт ансамбля «Золотое кольцо».

В рамках Дней Москвы выступят и другие столичные творческие коллективы, состоятся различные мастер-классы народного творчества, спортивные соревнования между юношескими командами Москвы и Лимы по футболу, сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом Европы-2015 по рапиду, гроссмейстером Иваном Поповым

Представители московского департамента транспорта познакомятся с работой Центра организации дорожного движения Лимы, крупных транспортных узлов и объектов метрополитена, медики — с лечебными учреждениями города. В планах и переговоры о сотрудничестве между зоопарками двух столиц, и открытие фотовыставки «Звезды» прямо на территории зоопарка Лимы.

Напомню, сотрудничество Москвы и Лимы началось лишь в декабре 2016 года, когда две столицы впервые за всю историю дипломатических отношений между этими странами заключили соглашение о сотрудничестве на три года. Подписи под ним тогда поставили Сергей Черемин и заммэра Лимы Патрисия Хуарес

"Мы рассчитываем, что данное соглашение послужит импульсом для дальнейшего развития устойчивых экономических и культурных связей между Москвой и Лимой, а также создаст прочный фундамент дружбы и взаимопонимания", — сказал, комментируя это событие, московский министр. А Патрисия Хуарес добавила, что власти двух столиц уже договорились о конкретном плане действий, даже наметили ряд мероприятий на 2018 год. «И это будет залогом того, что мы делаем, а не просто говорим», — сказала Хуарес. И вот — реальное продолжение этой договоренности — москвичи собираются в Лиму.

Среди приоритетов в сотрудничестве двух городов — взаимодействие в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса, здравоохранения, образования, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды.