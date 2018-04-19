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В Ханты-Мансийске улицу Мира перекроют на майские праздники
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В Ханты-Мансийске улицу Мира перекроют на майские праздники 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске на время предстоящих майских праздников будет ограниченно движение автомобильного транспорта по улице мира и некоторых улиц поблизости.
Водителям на время праздников придётся построить другие маршруты передвижения по городу, которые не пересекаются с улицей Мира, сообщается на официальном информационном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.
1 мая в день Весны и Труда будет организована легкоатлетическая эстафета с 10:30 до 13:00 часов. На это время движение по улице Мира на участке от улицы Дзержинсокго до улицы Строителей будет приостановлено.
Помимо этого, 1 мая по части улицы Мира планируется освободить от автомобилей все парковочные места вблизи торгового центра «NEBO», КТЦ «Югра-Классик» и парка Бориса Лосева, под ограничение попадают парковки возле домов 16, 52 и 60 и типографии.
В День Победы 9 мая автомобилистам придется объезжать улицу Мира на участке от Дзержинского до у Крупской с 07:00 до 16:00 до окончания проведения праздничных мероприятий.
Кроме того, с 28 апреля по 7 мая с 10:00 до 12:00, в связи с репетицией парада ко дню Победы улица Мира будет перекрыта от улиц Дзержинского до Лопарева, а 8 мая этот же участок будут перекрыт с 10:00 до 14:00.
Администрация города просит жителей столицы Югры к ограничениям отнестись с пониманием, так как меры приняты для обеспечения безопасности людей, принимающих участие в организованных мероприятиях.
Напомним, на первомайские праздники отдыхаем с 29 апреля по 2 мая. 9 мая — также является официальным выходным.
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