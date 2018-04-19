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Гостей столичного парка «Сокольники» познакомят с современными медтехнологиями в июне
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Гостей столичного парка «Сокольники» познакомят с современными медтехнологиями в июне 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Фестиваль здоровья и безопасности проведут в столичном парке «Сокольники» с 21 по 24 июня, его гости смогут побывать на ярмарке здоровья, познакомиться с современными технологиями в области медицины труда и принять участие в тематических мероприятиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Фестиваль здоровья и безопасности пройдет в парке «Сокольники» с 21 по 24 июня в рамках IX городской выставки «Охрана труда в Москве — 2018». Участники фестиваля познакомятся с современными технологиями и лучшими практиками в области обеспечения охраны труда и здоровья. Выставочный формат мероприятия будут дополнять панельные дискуссии, круглые столы, практические семинары, мастер-классы и бизнес-игры», — говорится в сообщении.
Также здесь пройдет ярмарка здоровья, где представят новейшие разработки в области медицины труда, оборудование и препараты для профилактики различных заболеваний.
Чтобы на выставке было интересно и юным посетителям, подготовят интересную познавательную программу для детей. Они смогут поучаствовать в интерактивных мастер-классах и играх на спортивных площадках, увидеть выставку детских рисунков и показательные выступления спортсменов.
«Кроме того, гостей фестиваля ждут концерты творческих коллективов, конкурсы и соревнования, тематические фотозоны, мастер-классы по безопасности, флешмобы и тематические интеллектуальные игры», — добавляется в материале.
Фестиваль организован по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и проводится в столице впервые.
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