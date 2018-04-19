Персонал поезда «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Москву признан лучшим в стране

Для этого сервис изучил оценки, которые пассажиры оставляли после поездок на конкретных поездах. Всего аналитики OneTwoTrip учли более 20000 оценок.

Самые высокие оценки получил персонал поезда «Ласточка» (729Г) из Нижнего Новгорода в Москву — ему пассажиры присудили 4.84 балла из 5 возможных. Второе место в рейтинге лучших поездов страны по этому критерию занял двухэтажный поезд Воронеж — Москва (737Ж). Дружелюбность персонала этого поезда оценили в 4.83 балла. Третье место с оценкой в 4.76 балла занял «Невский экспресс» (747А), курсирующий из Санкт-Петербурга в Москву.

В топ-15 лучших поездов страны по качеству работы персонала вошли еще два поезда, следующих из Нижнего Новгорода. Это фирменный поезд «Волга» (059Г) и еще одна «Ласточка» (727Г). Их оценки — 4.73 и 4.68 балла соответственно.

“Примечательно, что в рейтинг лучших поездов вошли скоростные и двухэтажные составы. Это свидетельствует о параллельном повышении технологического уровня железной дороги и уровня клиентоориентированности сотрудников, которые обслуживают пассажиров новых поездов. А попадание в топ-15 трех поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и Москвой, говорит о высоком уровне персонала, работающем на этом направлении“, — комментирует руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.