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Музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в районе Чертаново Северное
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Музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в районе Чертаново Северное 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства Москвы 19 апреля.
На официальном сайте фестиваля можно посмотреть расположение всех площадок. Так, например, одна из них откроется на уже привычном для местных жителей месте — улице Кировоградская, владение 14.
По всей Москве будет работать 61 площадка фестиваля. В этом году также состоится одноименный конкурс акапельного пения. 1200 выступлений от 1500 исполнителей прозвучат во время музыкального фестиваля. Лучших будут выбирать сами зрители путем голосования. Причем исполнители будут оцениваться в трех категориях: «Сольное пение», «Малый коллектив» и «Коллектив среднего размера».
Помимо концертов, москвичи смогут насладиться театрализованными представлениями, мюзиклами и мастер-классами: как для взрослых, так и для детей. Также организаторы подготовили экскурсии.
Фото: Московская весна a cappella
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/19/40087/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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