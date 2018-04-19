Музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в районе Чертаново Северное

Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства Москвы 19 апреля.

На официальном сайте фестиваля можно посмотреть расположение всех площадок. Так, например, одна из них откроется на уже привычном для местных жителей месте — улице Кировоградская, владение 14.

По всей Москве будет работать 61 площадка фестиваля. В этом году также состоится одноименный конкурс акапельного пения. 1200 выступлений от 1500 исполнителей прозвучат во время музыкального фестиваля. Лучших будут выбирать сами зрители путем голосования. Причем исполнители будут оцениваться в трех категориях: «Сольное пение», «Малый коллектив» и «Коллектив среднего размера».

Помимо концертов, москвичи смогут насладиться театрализованными представлениями, мюзиклами и мастер-классами: как для взрослых, так и для детей. Также организаторы подготовили экскурсии.

Фото: Московская весна a cappella

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/19/40087/