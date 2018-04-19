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В Нижнем Новгороде откроется биеннале дизайна «Стрелка»
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В Нижнем Новгороде откроется биеннале дизайна «Стрелка» 

The Village 7 часов назад
Мероприятия фестиваля дизайна «Стрелка» пройдут 20 и 21 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы. 20 апреля в 17:00 — открытие биеннале, презентация международной плакатной акции «Горький-150», приуроченной к юбилею писателя, а также презентация финального каталога выставки, подготовленного на основе конкурсных плакатов дизайнеров из 39 стран. Мероприятие пройдет в Нижегородском художественном музее, вход свободный. 21 апреля в 17:00 — презентация выставки международного жюри: Эрика Брандта (США), Юрия Гулитова (Россия), Джисуке Матсуды (Япония), Юрия Тореева (Беларусь), а также юбилейная выставка нижегородского дизайнера Дмитрия Рекина. Мероприятие пройдет в Нижегородском художественном училище на Варварской, 8/22, вход свободный. Фестиваль дизайна «Стрелка» проводится в Нижнем Новгороде с 2006 года — на его площадках презентуют современный дизайн: выставки, презентации проектов, мастер-классы авторитетных дизайнеров и экспериментальные проекты студентов.
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