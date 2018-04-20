Пассажиропоток нижегородского метро может вырасти на 30% после открытия новой станции

Пассажиропоток метро Нижнего Новгорода может увеличиться на 30% после открытия новой станции «Стрелка», заявил мэр города Владимир Панов.

«Прежде всего, это станция для жителей Мещеры. Нижегородцы, живущие в этом микрорайоне, прекрасно знают, какие пробки здесь возникают в часы пик. Запуск этой станции заметно сократит путь для тех, кто едет в верхнюю часть города», — цитирует Панова NewsNN.

В настоящее время на станции строительные работы завершаются: заканчивается чистовая отделка стен и монтаж инженерных систем, в том числе автоматики управления движением поездов и системы антитеррора. «Стрелку» планируется открыть 30 апреля.