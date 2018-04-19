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Нижегородцам предложили выбрать имя поезду, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка»
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Нижегородцам предложили выбрать имя поезду, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка» 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
«Традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира, — рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, отвечая на вопросы журналистов. — В Стокгольме, например, каждому вагону дают обычное человеческое имя. В Москве сейчас работают 20 именных составов метро. У нас, в Нижнем, на линии выходят поезда „Пионер“, „70 лет Победы“, »Кузьма Минин». «Минин», кстати, был первым поездом, приехавшим на «Горьковскую» после ее открытия», — напомнил мэр и предложил журналистам организовать опрос, где каждый нижегородец смог бы проголосовать за имя для поезда метро, который первым прибудет на станцию «Стрелка».
Проголосовать можно на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города до 25 апреля 2018 года.
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