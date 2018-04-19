Нижегородцам предложили выбрать имя поезду, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка»

«Традиция давать имена поездам метро есть во многих городах мира, — рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов , отвечая на вопросы журналистов. — В Стокгольме , например, каждому вагону дают обычное человеческое имя. В Москве сейчас работают 20 именных составов метро. У нас, в Нижнем, на линии выходят поезда „Пионер“, „70 лет Победы“, » Кузьма Минин ». «Минин», кстати, был первым поездом, приехавшим на «Горьковскую» после ее открытия», — напомнил мэр и предложил журналистам организовать опрос, где каждый нижегородец смог бы проголосовать за имя для поезда метро, который первым прибудет на станцию «Стрелка». Проголосовать можно на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города до 25 апреля 2018 года.