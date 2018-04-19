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Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
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Пять ТПУ появятся на новом участке желтой ветки метро 

Москва меняется 1 час назад
На новом участке Калининско-Солнцевской линии московского метро появятся пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
По его словам, это ТПУ «Мичуринский проспект», «Озерная» (на базе станции метро «Очаково»), «Терешково» (на базе станции «Говорово»), «Боровское шоссе» и «Рассказовка».
«Уже ведется строительство транспортно-пересадочных узлов «Озерная», «Боровское шоссе» и «Рассказовка». Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с открытием нового участка желтой ветки метро улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей», — отметил А. Бочкарев.
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