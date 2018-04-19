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В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
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В зоопарке Москвы манул наконец-то доволен погодой 

Газета.Ru 2 часа назад
В Московском зоопарке манул наконец-то доволен погодой. Об этом сообщается на странице зоопарка в фейсбуке.
"Многие обитатели Московского зоопарка радуются теплой погоде и солнечным денькам. Даже манул, кажется, доволен тем, что сугробы наконец растаяли и теперь можно беспрепятственно гулять по всему вольеру", — говорится в сообщении.
Отмечается, что манулу не страшен холод, а вот сугробы ему не по душе — ведь в них можно запросто увязнуть или даже "утонуть".
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке манул приуныл из-за затянувшейся зимы, также снежный барс выразил недоумение от метели в марте.
В начале апреля манул был все еще подозрителен и не верил в приход тепла.
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