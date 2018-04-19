В зоопарке манул наконец-то доволен погодой

В зоопарке Москвы манул наконец-то доволен погодой

В Московском зоопарке манул наконец-то доволен погодой. Об этом сообщается на странице зоопарка в фейсбуке.

"Многие обитатели Московского зоопарка радуются теплой погоде и солнечным денькам. Даже манул, кажется, доволен тем, что сугробы наконец растаяли и теперь можно беспрепятственно гулять по всему вольеру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что манулу не страшен холод, а вот сугробы ему не по душе — ведь в них можно запросто увязнуть или даже "утонуть".

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке манул приуныл из-за затянувшейся зимы, также снежный барс выразил недоумение от метели в марте.

В начале апреля манул был все еще подозрителен и не верил в приход тепла.