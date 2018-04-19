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Ярмарка здоровья, бизнес-игры и мастер-классы ждут москвичей на фестивале в «Сокольниках»
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Ярмарка здоровья, бизнес-игры и мастер-классы ждут москвичей на фестивале в «Сокольниках» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Фестиваль здоровья и безопасности организуют в парке «Сокольники» в рамках IX городской выставки «Охрана труда в Москве — 2018». Мероприятие будет проходить с 21 по 24 июня, проводится оно впервые, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Горожан познакомят с современными технологиями и лучшими практиками в сфере обеспечения охраны труда и здоровья. Помимо выставок, москвичей ждут панельные дискуссии, круглые столы, практические семинары, мастер-классы и бизнес-игры. Кроме того, гости смогут прийти на ярмарку здоровья, на которой представят новейшие разработки в области медицины труда, оборудование и препараты для профилактики различных заболеваний.
Не обделят вниманием и юных посетителей. Они смогут стать участниками интерактивных мастер-классах и играх на спортивных площадках, побывать на выставке детских рисунков и посмотреть выступления спортсменов.
На фестивале с концертами выступят творческие коллективы, ожидаются также конкурсы и соревнования. Для москвичей подготовят тематические фотозоны, мастер-классы по безопасности, флешмобы и интеллектуальные игры.
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