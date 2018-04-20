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Активные граждане проголосовали за программу Дней исторического и культурного наследия
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Активные граждане проголосовали за программу Дней исторического и культурного наследия 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Более 300 экскурсий по 65 памятникам архитектуры пройдут в Дни исторического и культурного наследия в столице.
Участники ежегодной акции смогут увидеть уникальные интерьеры московских усадеб, посетить объекты гражданской и промышленной архитектуры, прогуляться по историческим районам города в сопровождении известных гидов. В составлении праздничной программы этого года поучаствовали и пользователи проекта «Активный гражданин».
По итогам голосования наибольшую поддержку получили памятники архитектуры ВДНХ (проспект Мира, 119), их выбрало 32,60%. Вторым по популярности ответом стала бывшая городская усадьба Вяземских-Шереметевых Остафьево — свои голоса за нее отдали 19,64% участников голосования.
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