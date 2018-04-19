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Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдёт с 27 апреля по 9 мая
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Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдёт с 27 апреля по 9 мая 

RT на русском 1 час назад
Фото: Москва меняется
Фестиваль «Московская весна а сappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
По всей столице заработает 61 площадка. Почти на 40 сценах запланированы ежедневные живые концерты.
Артисты выступят на улицах, площадях и в скверах, на балконах и крышах домов. Программа включает сотни концертов, театрализованные представления, мюзиклы, мастер-классы, экскурсии.
Ранее Nation News сообщало, что Фестиваль ледоколов состоится в Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля.
RT на русском: последние новости
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