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Фестиваль «Московская весна a capella» пройдет с 27 апреля по 9 мая
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Фестиваль «Московская весна a capella» пройдет с 27 апреля по 9 мая 

Москва меняется 30 минут назад
Фото: Москва меняется
Чуть больше недели осталось до открытия столичного фестиваля «Московская весна a capella». Более 60 фестивальных площадок станут местами выступлений артистов и вокальных коллективов со всего мира, сообщает
мэра Москвы.
В материалах отмечается, что концерты можно будет посещать ежедневно. При этом в качестве сцен были выбраны и нестандартные локации — балконы и даже крыши домов. Всего заработает 40 таких «сцен».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
«Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии», — рассказали в оргкомитете фестиваля.
Фестиваль пройдет с 27 апреля по 9 мая. Подробную информацию о планируемых мероприятиях можно найти на  странице
фестиваля.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Фестиваль «Московская весна a capella» пройдет с 27 апреля по 9 мая появились сначала на Москва Меняется.
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