Бесплатные автобусы в Москве перевезли в пасхальные праздники более 540 тысяч человек

Бесплатными автобусами в дни пасхальных праздников в Москве воспользовались более 540 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Жители столицы совершили более 540 тысяч поездок на бесплатных автобусах «Мосгортранса» во время пасхальных праздников 1, 8, 15 и 17 апреля. Транспорт курсировал по 37 специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам», — говорится в сообщении.

Работу специальных маршрутов координировали 250 сотрудников «Мосгортранса». Кроме того, для удобства жителей столицы дополнительный транспорт вышел на некоторые регулярные направления.

«Мосгортранс» сделал все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам быстрый и комфортный проезд по самым востребованным направлениям в дни весенних православных праздников. На линии работали более тысячи автобусов. В зависимости от маршрута интервал движения составлял от 1 до 5 минут», — сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, основные маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов работали в Москве до 03:30.