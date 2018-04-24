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Субботники столичного департамента финансов прошли в Ботаническом саду, на Миуссах и в Тропаревском парке
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Субботники столичного департамента финансов прошли в Ботаническом саду, на Миуссах и в Тропаревском парке 

Департамент финансов города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Московские финансисты убрали после зимы территорию Миусского сквера рядом с Дворцом творчества детей и молодежи, поработали в Ботаническом саду и Тропаревском парке, привели в порядок некоторые прилегающие территории.
В 2018 году датами двух традиционных общегородских весенних субботников назначены 14 и 21 апреля.
Горожане привели в порядок свои дворы после зимы, поработали в районных парках и скверах, а также на своих предприятиях. Уборкой были заняты и коммунальные службы.
Традиции городских субботников в столице уже более ста лет. В 2017 году в них приняли участие около 2,8 миллиона человек.
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