Более 540 тыс. поездок совершили пассажиры на бесплатных автобусах Мосгортранса 1, 8, 15 и 17 апреля

Более 540 тыс. поездок совершили пассажиры на бесплатных автобусах Мосгортранса во время пасхальных праздников 1, 8, 15 и 17 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.

«Жители столицы совершили более 540 тыс. поездок на бесплатных автобусах Мосгортранса во время пасхальных праздников 1, 8, 15 и 17 апреля. Транспорт курсировал по 37 специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работу специальных маршрутов координировали 250 линейных сотрудников Мосгортранса. Кроме того, для удобства жителей столицы дополнительный транспорт вышел на ряд регулярных направлений.

«Мосгортранс сделал все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам быстрый и комфортный проезд по самым востребованным направлениям в дни весенних православных праздников. На линии работало более 1 тыс. автобусов. В зависимости от маршрута интервал движения составлял от одной до пяти минут», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука

В пресс-службе добавили, что в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля основные маршруты автобуса, трамвая и троллейбуса работали до 3:30.