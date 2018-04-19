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Более 540 тыс. поездок совершили пассажиры на бесплатных автобусах Мосгортранса 1, 8, 15 и 17 апреля
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Более 540 тыс. поездок совершили пассажиры на бесплатных автобусах Мосгортранса 1, 8, 15 и 17 апреля 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Более 540 тыс. поездок совершили пассажиры на бесплатных автобусах Мосгортранса во время пасхальных праздников 1, 8, 15 и 17 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Жители столицы совершили более 540 тыс. поездок на бесплатных автобусах Мосгортранса во время пасхальных праздников 1, 8, 15 и 17 апреля. Транспорт курсировал по 37 специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работу специальных маршрутов координировали 250 линейных сотрудников Мосгортранса. Кроме того, для удобства жителей столицы дополнительный транспорт вышел на ряд регулярных направлений.
«Мосгортранс сделал все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам быстрый и комфортный проезд по самым востребованным направлениям в дни весенних православных праздников. На линии работало более 1 тыс. автобусов. В зависимости от маршрута интервал движения составлял от одной до пяти минут», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука.
В пресс-службе добавили, что в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля основные маршруты автобуса, трамвая и троллейбуса работали до 3:30.
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