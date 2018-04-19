На северо-западе Москвы к 2020 году появится новый спорткомплекс

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. На Тушинской улице в Москве к 2020 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Четырехэтажный спортцентр для всей семьи с бассейнами, тренажерами и игровыми залами появится на пустыре рядом со стадионом "Красный Октябрь" , — говорится в сообщении.

На фасадах здания разместят вертикальные металлических ламели высотой до 18 метров желтого, белого и серого цветов. Как отмечается в сообщении, ламели будут защищать окна от прямых солнечных лучей и придадут облику здания легкость.

Площадь физкультурного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров, добавляется на сайте мэрии.