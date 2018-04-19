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На северо-западе Москвы к 2020 году появится новый спорткомплекс
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На северо-западе Москвы к 2020 году появится новый спорткомплекс 

РИА Недвижимость 45 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. На Тушинской улице в Москве к 2020 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Четырехэтажный спортцентр для всей семьи с бассейнами, тренажерами и игровыми залами появится на пустыре рядом со стадионом "Красный Октябрь", — говорится в сообщении.
На фасадах здания разместят вертикальные металлических ламели высотой до 18 метров желтого, белого и серого цветов. Как отмечается в сообщении, ламели будут защищать окна от прямых солнечных лучей и придадут облику здания легкость.
Площадь физкультурного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров, добавляется на сайте мэрии.
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