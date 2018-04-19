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Человеческий череп обнаружен в колодце на северо-западе Москвы
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Человеческий череп обнаружен в колодце на северо-западе Москвы 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По данному факту проводится доследственная проверка.
В среду, 18 апреля, на северо-западе столицы в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» обнаружены останки человеческого скелета. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
— 18 апреля на территории парка «Покровское-Стрешнево» в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце был обнаружен человеческий череп, — сообщила Юлия Иванова.
По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судмедэкспертиза.
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