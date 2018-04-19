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На выходные в столичном регионе ожидается похолодание и мокрый снег
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На выходные в столичном регионе ожидается похолодание и мокрый снег 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Похолодание придет в ночь с 21 на 22 апреля.
В ночь с 21 на 22 апреля в Московский регион придет похолодание. Температура воздуха опустится до 0 градусов и пойдет мокрый снег. Об этом сообщает ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
— В субботу и воскресенье ожидается пасмурная погода, наиболее сильный дождь за вторую половину этой недели, а также понижение температуры до 5 и нуля градусов, а в ночь на понедельник температура составит от нуля до минус 5 градусов по области, небольшой мокрый снег может пойти в ночные часы. В понедельник — облачно с прояснениями. Все три дня ожидаются дожди, — рассказал Анатолий Цыганков.
Он также добавил, что днем в субботу, 21 апреля, столбик термометра поднимется до плюс 13-15 градусов. В воскресенье, 22 апреля, температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.
В пятницу, 20 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в городе ожидается всего 3-5 градусов тепла, а по области температура опустится до 0 градусов. Днем столбик термометра в столичном регионе составит плюс 9-15 градусов.
Анатолий Цыганков отметил, что атмосферное давление будет постепенно падать. К воскресенью оно достигнет отметки 734 миллиметров ртутного столба. Затем будет заметен обратный эффект — оно начнет расти и ко вторнику, 24 апреля, достигнет отметки 747 миллиметров.
24 и 25 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Москвичей и жителей области порадует солнечная погода. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус 3 до 2 градусов, а днем температура поднимется до 8-13 градусов тепла, отмечает РИАМО.
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