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В Таганроге на 1 мая ограничат движение автотранспорта в центре
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В Таганроге на 1 мая ограничат движение автотранспорта в центре 

Деловое сообщество 1 час назад
Во вторник, 1 мая, в центре Таганрога в связи проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, с 6 до 12 часов будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Времен
Движение транспорта будет закрыто на следующих участках улично-дорожной сети:
— по улице Греческой в границах от переулка 1-го Крепостного до Комсомольского бульвара;
— по улице Петровской в границах от переулка Малого Садового до переулка 1-го Крепостного;
— по переулку Добролюбовскому между улицами Петровской и Александровской.
Автобусы городских маршрутов Таганрога при этом будут двигаться в эти часы по следующим схемам:
— маршрут №17 — от переулка Гоголевского по улице Фрунзе до переулка Итальянского в прямом и обратом направлениях;
— маршруты № 2, 19, 30, 60 — от переулка Гоголевского по улице Александровской, по переулку Итальянскому, по улице Чехова, по улице Шевченко в прямом и обратом направлениях;
— по маршрутам № 3, 6, 15, 56, 74 — от улицы Дзержинского по улице Петровской, переулку Гоголевскому, улице Александровской, переулку Итальянскому, улицам Чехова и Шевченко в прямом и обратом направлениях.
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