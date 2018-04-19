В Таганроге на 1 мая ограничат движение автотранспорта в центре

Во вторник, 1 мая, в центре Таганрога в связи проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, с 6 до 12 часов будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Времен

Движение транспорта будет закрыто на следующих участках улично-дорожной сети:

— по улице Греческой в границах от переулка 1-го Крепостного до Комсомольского бульвара;

— по улице Петровской в границах от переулка Малого Садового до переулка 1-го Крепостного;

— по переулку Добролюбовскому между улицами Петровской и Александровской.

Автобусы городских маршрутов Таганрога при этом будут двигаться в эти часы по следующим схемам:

— маршрут №17 — от переулка Гоголевского по улице Фрунзе до переулка Итальянского в прямом и обратом направлениях;

— маршруты № 2, 19, 30, 60 — от переулка Гоголевского по улице Александровской, по переулку Итальянскому, по улице Чехова, по улице Шевченко в прямом и обратом направлениях;

— по маршрутам № 3, 6, 15, 56, 74 — от улицы Дзержинского по улице Петровской, переулку Гоголевскому, улице Александровской, переулку Итальянскому, улицам Чехова и Шевченко в прямом и обратом направлениях.