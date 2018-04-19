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Москвичам пообещали облачную погоду и 14 градусов тепла 19 апреля
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Москвичам пообещали облачную погоду и 14 градусов тепла 19 апреля 

ИД «Собеседник» 55 минут назад
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Подмосковья в четверг, 19 апреля.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов погодного центра «Фобос», в четверг, 19 апреля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди.
Температура воздуха предстоящим днем, по словам синоптиков, достигнет отметки плюс 14 градусов, а атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 744 мм ртутного столба.
Кроме того, в четверг в столице будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
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