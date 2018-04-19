Москвичам пообещали облачную погоду и 14 градусов тепла 19 апреля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Подмосковья в четверг, 19 апреля.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов погодного центра «Фобос», в четверг, 19 апреля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди.

Температура воздуха предстоящим днем, по словам синоптиков, достигнет отметки плюс 14 градусов, а атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 744 мм ртутного столба.

Кроме того, в четверг в столице будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.