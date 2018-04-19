Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде» 

Ароматный Пухляк расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Волчеягодник, или Волчье лыко, или Волчья ягода, или Пухляк, (Daphne mezereum) семейства Волчниковых расцвел на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Это растение с очень ароматными цветками, в роду — около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды», — рассказала О. Архипова.
Она пояснила, что растение начинает цвести ранней весной до появления листьев. Высота кустарника составляет до 1,5 м.
«Волчье лыко встречается почти по всей Европе, в Закавказье (Армения, Азербайджан, север Ирана). В России растет по всей лесной зоне — на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане. Цветы бывают зелено-желтыми, белыми, розовыми, пурпурными. Плод — ярко-красная ягода. Изредка разводится в садах как декоративное растение, примечательное ранним цветением весной и яркими плодами осенью. Из-за ядовитости растения применение его в декоративных целях ограничено», — добавила О. Архипова. Она напомнила, что скоро начнется сезон цветения сакур, магнолий и плодовых деревьев.