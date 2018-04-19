Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»

Она пояснила, что растение начинает цвести ранней весной до появления листьев. Высота кустарника составляет до 1,5 м.

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