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Стало известно, чем порадует гостей фестиваль «Московская весна а сappella»
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Стало известно, чем порадует гостей фестиваль «Московская весна а сappella» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятия пройдут более чем на 60 площадках столицы.
С 27 апреля по 9 мая в столицу пройдет весенний творческий фестиваль« Московская весна a cappella». В нем участвует свыше 60 площадок города.
— По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов, — сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Главным событием фестиваля станет международный конкурс акапельного пения. Гости и жители столицы смогут посетить сотни концертов сольных исполнителей и вокальных коллективов со всей планеты.
— На данный момент заявки на участие в конкурсе поступили из 15 стран: России, США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции, Дании, Венгрии, Латвии, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии, — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Кроме того, посетителей ждут театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, а также экскурсии.
— В дни «Московской весны» столица превратится в огромную сцену: выступления будут идти не только на привычных площадках фестивалей «Московских сезонов», но даже на крышах и балконах зданий! Москвичей и туристов каждый день ждут десятки замечательных концертов, — рассказали в оргкомитете.
Помимо этого, в дни фестиваля горожане смогут попробовать оригинальные блюда от столичных рестораторов, приобрести памятные сувениры, а также всей семьей принять участие в театрализованных представлениях, открытых тренировках, творческих мастер-классах по пению и музыке.
Отмечается, что фестиваль пройдет в столицу уже во второй раз. Впервые общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс прошли в Москве в 2017 году. Горожане увидели выступления 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1,2 тысячи живых концертов.
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