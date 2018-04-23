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В Москве предложили выдать деревьям паспорта на устойчивость к ураганам
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В Москве предложили выдать деревьям паспорта на устойчивость к ураганам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Растущим в московских дворах деревья необходимо иметь паспорта на устойчивость к ураганам, что поможет предотвратить их падение и будущие жертвы, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.
Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.
"Важная для безопасности тема — выбор деревьев для озеленения. Это должны быть не просто деревья из леса. Поставщик саженцев обязан предъявить расчетно-обоснованные гарантии безопасности этих деревьев и сроки их эксплуатации. У каждого дерева должен быть свой паспорт, в котором ежесезонно меняются данные о состоянии растения", — сказал Панарин.
По его словам, в городских дворах необходимо сажать деревья после испытаний на устойчивость к ураганам и с соблюдением гарантий поставщиком.
"Каркас общественного пространства выбирает население, а реализовывает — инженерная служба, которая берет свои гарантии не с потолка, а на основе расчетов и испытаний", — пояснил эксперт.
Он также пояснил, что такие жёсткие требования будут распространяться только на деревья, растущие во дворах или общественных пространствах. Однако в парках и лесопарках следует применять систему оповещения.
"В городских парках при приближении ненастья на основании предупреждения МЧС необходимо оповещать посетителей об опасности и необходимости искать укрытие, а в чрезвычайных случаях включать звуковое оповещение", — добавил Панарин.
Поваленные деревья и перевернутые гаражи — последствия урагана в Москве
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