Собянин: ураган повалил в Москве более 1 тысячи деревьев 

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Повреждены кровли 34 домов», — написал градоначальник в Twitter. Он пообещал, что до вечера большинство упавших деревьев уберут. В течение трех дней планируется отремонтировать крыши. Собянин также сообщил, что в работе по ликвидации последствии стихии задействованы 2 тысяч человек. Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за бури пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье жертвой стихии стал один человек, восемь пострадали.