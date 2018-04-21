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Москвичей попросили парковать автомобили вдали от деревьев из-за усилившегося ветра
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Москвичей попросили парковать автомобили вдали от деревьев из-за усилившегося ветра 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы призвали граждан отказаться в субботу вечером от поездок на автомобилях и не ставить их вблизи деревьев из-за усилившегося ветра. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.
"По возможности рекомендуем отказаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, пожалуйста, не оставляйте их под деревьями и прочими шаткими конструкциями. В гараже машине будет гораздо спокойнее", — предупредили сотрудники департамента.
Они напомнили, что вечером в Москве ожидается ухудшение погоды. «Это никак не повлияет на работу нашего транспорта, который полностью готов, чтобы возить вас в любую погоду», — отметили в департаменте.
Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение: в столице ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с.
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