Москвичей попросили парковать автомобили вдали от деревьев из-за усилившегося ветра

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы призвали граждан отказаться в субботу вечером от поездок на автомобилях и не ставить их вблизи деревьев из-за усилившегося ветра. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

"По возможности рекомендуем отказаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, пожалуйста, не оставляйте их под деревьями и прочими шаткими конструкциями. В гараже машине будет гораздо спокойнее", — предупредили сотрудники департамента.

Они напомнили, что вечером в Москве ожидается ухудшение погоды. «Это никак не повлияет на работу нашего транспорта, который полностью готов, чтобы возить вас в любую погоду», — отметили в департаменте.