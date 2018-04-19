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С 20 апреля в Санкт-Петербурге возобновляют автобусы для дачников
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С 20 апреля в Санкт-Петербурге возобновляют автобусы для дачников 

АиФ Санкт-Петербург 35 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Как сообщает «Пассажиравтотранс», в конце апреля в Петербурге возобновляют «дачные» автобусы, которые следуют до садоводческих хозяйств.
В пятницу, 20 апреля, начнут работу сезонные маршруты — №555 «Станция метро „Проспект Просвещения“ — 45-й км автомобильной дороги Петербург — Парголово — Огоньки (по пятницам, субботам и воскресеньям); №467 „Станция метро „Улица Дыбенко“ — 53-й км автодороги „Кола“ (по воскресеньям) и №488 „Ж/д платформа Сергиево — садоводство „Кировец“ (по будним дням).
Также на маршрутах №555 и №488, а также №469 „Станция метро „Улица Дыбенко“ — садоводство „Восход-1“ увеличат количество автобусов.
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