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Летний сезон в московских парках начнется 1 мая
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Летний сезон в московских парках начнется 1 мая 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Летний сезон в 21 столичном парке стартует 1 мая, в этот день в парках запланированы развлекательные мероприятия, за которые горожане проголосовали на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«Летний сезон в парках — это всегда радостное событие. Он традиционно стартует вместе с Днем труда. Программу праздника в парках выбирали горожане. В первом этапе голосования приняли участие более 208 тысяч человек, во втором — свыше 204 тысяч. Мы очень рады такой вовлеченности москвичей в жизнь своего города», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, судя по результатам голосования, самыми популярными у горожан в этот день станут парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад «Эрмитаж». Около 20% участников хотели пойти на концерты современной музыки, более 20% — посмотреть кино под открытым небом. Порядка 17% проголосовали за включение в программу игр и конкурсов для детей, еще 10% — спортивных мероприятий и столько же хотят послушать классическую музыку.
Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей парка Горького. В ажурной беседке все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко, его выступление начнется в 11:00.
Посетителям «Эрмитажа» помогут в обустройстве собственного сада. На территории парка в течение всего дня будут продаваться цветы в горшках и букеты, а также кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада у себя на балконе и занятия по созданию необычных букетов из живых растений.
В парке «Зарядье» 1 мая посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Например, здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги.
Стать пионером и отправиться навстречу приключениям можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении пионервожатой.
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