А. Кибовский пригласил всех желающих принять участие в субботнике по подготовке парков к летнему сезону

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский пригласил все желающих подготовить парки в рамках субботника 21 апреля к летнему сезону. Об этом он сообщил журналистам.

«Все парки интенсивно готовятся к летнему сезону, 21 апреля запланирован субботник, во многих парках пройдут мероприятия посвященные этому. Инвентарь, дождевики — все это есть. Будем рады увидеть в парках всех желающих», — сказал А. Кибовский.