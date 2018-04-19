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А. Кибовский пригласил всех желающих принять участие в субботнике по подготовке парков к летнему сезону
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А. Кибовский пригласил всех желающих принять участие в субботнике по подготовке парков к летнему сезону 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский пригласил все желающих подготовить парки в рамках субботника 21 апреля к летнему сезону. Об этом он сообщил журналистам.
«Все парки интенсивно готовятся к летнему сезону, 21 апреля запланирован субботник, во многих парках пройдут мероприятия посвященные этому. Инвентарь, дождевики — все это есть. Будем рады увидеть в парках всех желающих», — сказал А. Кибовский.
Ранее сообщалось, что в столице 1 мая 2018 г. парки отметят начало летнего сезона. Участие в открытии сезона примут Парк Горького, парк «Зарядье», Парк Победы на Поклонной горе, сад «Эрмитаж», парк «Сокольники», сад им. Н. Баумана, парк «Царицыно», Измайловский парк, парк «Кузьминки» и другие.
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