А. Кибовский пригласил всех желающих принять участие в субботнике по подготовке парков к летнему сезону 

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский пригласил все желающих подготовить парки в рамках субботника 21 апреля к летнему сезону. Об этом он сообщил журналистам.
«Все парки интенсивно готовятся к летнему сезону, 21 апреля запланирован субботник, во многих парках пройдут мероприятия посвященные этому. Инвентарь, дождевики — все это есть. Будем рады увидеть в парках всех желающих», — сказал А. Кибовский.
Ранее сообщалось, что в столице 1 мая 2018 г. парки отметят начало летнего сезона. Участие в открытии сезона примут Парк Горького, парк «Зарядье», Парк Победы на Поклонной горе, сад «Эрмитаж», парк «Сокольники», сад им. Н. Баумана, парк «Царицыно», Измайловский парк, парк «Кузьминки» и другие.