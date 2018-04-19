В Иркутск пришли еще четыре трамвая, подаренные мэрией Москвы

Иркутск получил еще четыре трамвая, которые городу подарила мэрия Москвы . Первая партия пришла в Иркутск в ноябре 2016 года. В скором времени городской парк пополнится еще шестью вагонами.

Все пришедшие вагоны, эксплуатировались на улицах Москвы . Как пояснил директор Гортранса Андрей Маковецкий, модели трамваем относительно новые — 2006 года выпуска:

«Данные трамваи имеют ряд преимуществ и можгут достаточно долго эксплуатироваться. Новый трамвай подобной серии стоит около 28 миллионов рублей, — подчеркнул Андрей Маковецкий.

Московские трамваи оборудованы системой видеонаблюдения, в них установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол. Сейчас в трамвайном депо идет подготовка вагонов для выхода на линию.