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В Иркутск пришли еще четыре трамвая, подаренные мэрией Москвы
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В Иркутск пришли еще четыре трамвая, подаренные мэрией Москвы 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутск получил еще четыре трамвая, которые городу подарила мэрия Москвы. Первая партия пришла в Иркутск в ноябре 2016 года. В скором времени городской парк пополнится еще шестью вагонами.
Все пришедшие вагоны, эксплуатировались на улицах Москвы. Как пояснил директор Гортранса Андрей Маковецкий, модели трамваем относительно новые — 2006 года выпуска:
«Данные трамваи имеют ряд преимуществ и можгут достаточно долго эксплуатироваться. Новый трамвай подобной серии стоит около 28 миллионов рублей, — подчеркнул Андрей Маковецкий.
Московские трамваи оборудованы системой видеонаблюдения, в них установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол. Сейчас в трамвайном депо идет подготовка вагонов для выхода на линию.
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