Для фестиваля «Московская весна a cappella» предоставят 61 площадку

Более 60 площадок примут фестиваль «Московская весна a cappella» весной 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«C 27 апреля по 9 мая 2018 г. в столице во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль« Московская весна a cappella». По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что главным событием фестиваля в текущем году станет международный конкурс акапельного пения: на площадках по всему городу москвичей и туристов каждый день ждут сотни концертов сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира. Также в рамках мероприятия — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс Московская весна a cappella» впервые прошли в столице весной 2017 г. Тогда перед горожанами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1,2 тыс. живых концертов.