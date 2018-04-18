Минувшая ночь в Москве оказалась теплее дня

Синоптики зафиксировали обратный суточный ход температуры в столице в среду, в полночь температура в городе составляла плюс 14,5 градусов, а за день уже похолодало до плюс 7,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«По всем канонам, ночью должно быть холоднее, чем днем. Но сегодня в полночь на столичной метеостанции ВДНХ термометры показывали плюс 14,5 градусов, в полдень было плюс 10,3 градуса, а к 17 часам температура понизилась до плюс 7,2 градуса», — говорится в сообщении.

Причиной такого неординарного события стало вторжение холодного воздуха, сопровождаемое дождями, которые в течение дня усилились и способствовали дополнительному остыванию воздушных масс.

Предстоящей ночью в городе похолодает до плюс 5 градусов, по области до плюс 2-7, и дожди сохранятся. На их прекращение можно рассчитывать лишь 19 апреля во второй половине дня.