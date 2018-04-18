Ещё
Минувшая ночь в Москве оказалась теплее дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Минувшая ночь в Москве оказалась теплее дня 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
Синоптики зафиксировали обратный суточный ход температуры в столице в среду, в полночь температура в городе составляла плюс 14,5 градусов, а за день уже похолодало до плюс 7,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».
«По всем канонам, ночью должно быть холоднее, чем днем. Но сегодня в полночь на столичной метеостанции ВДНХ термометры показывали плюс 14,5 градусов, в полдень было плюс 10,3 градуса, а к 17 часам температура понизилась до плюс 7,2 градуса», — говорится в сообщении.
Причиной такого неординарного события стало вторжение холодного воздуха, сопровождаемое дождями, которые в течение дня усилились и способствовали дополнительному остыванию воздушных масс.
Предстоящей ночью в городе похолодает до плюс 5 градусов, по области до плюс 2-7, и дожди сохранятся. На их прекращение можно рассчитывать лишь 19 апреля во второй половине дня.
РИАМО: последние новости
Три развязки на МКАД реконструируют в Москве в ближайшие годы 12 дополнительных щитов запустят для строительства Большой кольцевой линии метро Средняя зарплата в Москве составила около 70 тыс рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию403
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»340
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля93
Германия просит освободить ее от санкций против России64
Путин ввел новую меру пресечения311
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
01:06
США опасаются ядерного ответа России и Китая
В мире Статьи
03:56
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение