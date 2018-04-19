Пропускная способность станции «Площадь 1905 года» будет увеличена

На станции «Площадь 1905 года» подземки Екатеринбурга в скором времени станет проще добраться до платформы в часы пик. Там установят еще две рамки металлодетекторов.

Как передает корреспондент «Уралинформбюро», конструкции уже доставлены на станцию. Их монтаж, по имеющимся сведениям, начнется 19 апреля.

В настоящее время на «Площади 1905 года» имеется лишь один рамочный металлодетектор. По этой причине в вечерний час пик, когда горожане после рабочего дня разъезжаются из центра, в фойе станции скапливается толпа из десятков людей. Следует отметить, что, по оценкам представителей Кольцовской таможни, на матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбург приедет до 60 000 российских и иностранных болельщиков. Вероятнее всего, большинство из них будет регулярно проходить через «Площадь 1905 года», поскольку эта станция ближе всех расположена к «Екатеринбург Арене».

О планах руководства метрополитена увеличить пропускную способность за счет установок дополнительных рамок металлодетекторов стало известно в декабре 2017 года. Предполагается, что еще по две конструкции появятся на «Площади 1905 года» и «Динамо», и по одной — на всех остальных станциях помимо «Машиностроителей».