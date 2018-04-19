Ещё
В Омске к выходным потеплеет до +17 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске к выходным потеплеет до +17 градусов 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о том, какой будет погода в ближайшие три дня. Согласно предсказаниям специалистов гидрометцентра, в город, наконец, придёт весна. Если ещё сегодня, 20 апреля, днём будет от +4 до +9 градусов и возможны осадки в виде снега и дождя, то уже в пятницу в регионе существенно потеплеет.
Так, в пятницу, 20 апреля, ночная температура будет колебаться в пределах от –3 до +2 градусов, дневная от +11 до +16 градусов.
В субботу, 21 апреля, плюсовая температура будет держаться и ночью — около +7, днём будет от +12 до +17 градусов. Возможны осадки, сильный ветер — 14-19 м/с.
АиФ-Омск: последние новости
Цены на омскую пшеницу из-за девальвации рубля могут сильно подскочить Бурков поздравил омичей с праздником Пасхи Юрий Федотов оказался самым богатым депутатом Омского горсовета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию87
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»175
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля69
Путин ввел новую меру пресечения242
Боевики создадут автономию под патронажем США19
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение