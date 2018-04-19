В Омске к выходным потеплеет до +17 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о том, какой будет погода в ближайшие три дня. Согласно предсказаниям специалистов гидрометцентра, в город, наконец, придёт весна. Если ещё сегодня, 20 апреля, днём будет от +4 до +9 градусов и возможны осадки в виде снега и дождя, то уже в пятницу в регионе существенно потеплеет.

Так, в пятницу, 20 апреля, ночная температура будет колебаться в пределах от –3 до +2 градусов, дневная от +11 до +16 градусов.

В субботу, 21 апреля, плюсовая температура будет держаться и ночью — около +7, днём будет от +12 до +17 градусов. Возможны осадки, сильный ветер — 14-19 м/с.