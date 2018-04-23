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В московском метро призвали доработать проект о запрете детских колясок
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В московском метро призвали доработать проект о запрете детских колясок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Законопроект, запрещающий провоз колясок в метрополитене, требует доработок, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метро в понедельник, уточнив, что считают крайне важным обеспечить удобство при пользовании метро для всех категорий граждан.
Ранее Минтранс РФ разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России. Проект, в частности, предполагает запрет на перевозку в метро детей в детских колясках. Сейчас пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что обратится в министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.
"Мы считаем крайне важным сохранить существующий порядок пользования метрополитеном в части его доступности для всех категорий граждан. Метрополитен как общественный транспорт должен быть удобен для тех, кто пользуется им каждый день, в том числе для людей с ограниченными возможностями, для родителей с маленькими детьми. Поэтому часть документа относительно провоза детских колясок нуждается в дополнительной проработке", — сообщили в метро в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать инициативу.
Вместе с тем, в московском метро подчеркнули, что однозначно поддерживают предложение о запрете на использование альтернативных видов транспорта, таких как, роликовые коньки, самокаты, велосипеды, мопеды и мотоциклы, для проезда на станциях метрополитена.
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