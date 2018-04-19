Минтранс предложил запретить пользоваться детскими колясками в метро

Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России

На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали типовые правила пользования метрополитеном в российских городах.

Документ, в частности, содержит запрет на перевозку детей в детских колясках в вагонах поездов, на эскалаторах, станциях и в межстанционных переходах. Сейчас в метро Москвы запрещается вести детскую коляску лишь на эскалаторах.

Правила Минтранса также запрещают перевозить собак вне клеток или контейнеров. Пользователи столичной подземки на данный момент могут перевозить собак, но только в намордниках.

Ещё в проекте министерства прописана обязанность пассажиров уступать места людям с детьми, инвалидам и беременным женщинам. В правилах московского метро речь идёт не об обязанности, а о рекомендации быть взаимно вежливыми и уступать места этим категориями граждан.

Общественное обсуждение правил Минтранса закончится 8 мая.

По закону «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятому в декабре 2017 года, но ещё не вступившему в силу, типовые правила должны принимать все субъекты РФ, но они могут корректироваться под влиянием региональных особенностей.