Минтранс отказался от идеи запретить детские коляски в метро

Согласно обновленной версии, перевозка детей в колясках будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов, в то время когда в предыдущей версии приказа она запрещалась на всей территории метрополитена.

В Минтрансе отметили, что проект правил сейчас находится на стадии публичного обсуждения, и призвали граждан активно в нем участвовать.