Минтранс отказался от идеи запретить детские коляски в метро 

Минтранс отказался от идеи запретить провозить детей в колясках в метрополитене. Министерство обновило версию проекта правил пользования подземкой в России. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, передает Агентство городских новостей «Москва».
Согласно обновленной версии, перевозка детей в колясках будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов, в то время когда в предыдущей версии приказа она запрещалась на всей территории метрополитена.
В Минтрансе отметили, что проект правил сейчас находится на стадии публичного обсуждения, и призвали граждан активно в нем участвовать.