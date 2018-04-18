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Движение перекроют 19-20 апреля на ряде улиц в Тверском районе в связи с проведением ММКФ
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Движение перекроют 19-20 апреля на ряде улиц в Тверском районе в связи с проведением ММКФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение транспорта будет полностью перекрыто на участках ряда улиц в центре столицы 19 и 20 апреля 2018 г. в связи с проведением 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
«В связи с проведением 40 Московского международного кинофестиваля будут действовать перекрытия на участке ул. Малая Дмитровка от Успенского пер. до Страстного бульвара и на участке Большого Путинковского пер. от Малого Путинковского пер. до ул. Тверская 19 апреля с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.
В инфоцентре добавили, что ограничение движения также будет действовать на участке Большого Путинковского пер. от ул. Малая Дмитровка до ул. Тверская с 23:00 19 апреля по 5:00 20 апреля.
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