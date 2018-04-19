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Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре Москвы с 20 апреля
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Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре Москвы с 20 апреля 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: planet-today.ru
Девять ярмарок выходного дня начнут работу на территории Центрального административного округа Москвы в пятницу, 20 апреля 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ЦАО.
«Завтра на территории ЦАО начнут работу девять ярмарок выходного дня. Места размещения ярмарок определены с учетом пожелания жителей. Почти все ярмарки будут работать с пятницы по воскресенье. Свою продукцию на ярмарках представят фермеры из разных регионов России. В этом году главы крестьянских хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сотрудники департамента торговли и услуг города Москвы, Роспотребнадзора и комитета по ветеринарии будут регулярно контролировать соблюдение правил и условий торговли. «Независимые проверки могут инициировать и муниципальные депутаты», — добавили в префектуре.
Уточняется, что ярмарка выходного дня, расположенная во 2-м Николощеповском пер. (район Арбат) в связи с проведением благоустроительных работ начнет работать с 11 мая.
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