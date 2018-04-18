Что делается столичными властями для уменьшения автомобильного трафика

На рабочей встрече президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным были озвучены главные и пока еще не решенные проблемы столицы. Среди названных главой государства проблем — пробки, пожалуй, самая острая для мегаполиса. «ВМ» узнала, какие бывают пробки и как их устраняют с улиц города, что для этого делается — в материалах наших корреспондентов.

Первое и самое главное, на чем сконцентрировано правительство Москвы , — развитие общественного транспорта. Регулярно обновляет подвижной состав метро, строятся новые станции, продлеваются уже существующие линии метрополитена. Этот вид транспорта — один из самых востребованных среди горожан, поэтому для его модернизации прилагаются большие усилия. Также в 2016 году запустили Московское центральное кольцо, которое перевезло уже более 120 миллионов пассажиров. Современные поезда с мониторами, голосовым оповещением, возможностью подзарядить гаджет привлекают внимание столичных жителей.

— Когда рядом с домом или офисом открывается новая станция метро и МЦК, многие автомобилисты становятся их постоянными пассажирами, — отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, выделенные полосы на дорогах сделали автобусы более востребованными.

Доля москвичей, выбирающих общественный транспорт для регулярных поездок по городу, уже приближается к 70 процентам.

— Но, по моим наблюдениям, люди не то чтобы полностью пересаживаются на автобусы и метро. Скорее, они более рационально подходят к выбору средства передвижения, — пояснил Сергей Собянин.

На работу москвичи чаще ездят на метро, а в гипермаркет за продуктами или на дачу — на машине. И это, по словам мэра столицы, общемировая практика.

Готовится к запуску и «наземное» метро — Московские центральные диаметры. Программу планируется реализовывать в несколько этапов.

Первый поезд Московских центральных диаметров отправится в путь в 2019 году.

Курсировать поезда будут раз в шесть минут. С диаметров можно будет пересесть практически на все виды городского транспорта в столице: МЦК, метро, наземный транспорт.

— В Москве соотношение между количеством асфальта и количеством автомобилей несопоставимое, — отмечает председатель общественного совета Министерства транспорта России Михаил Блинкин . — На один автомобиль приходится около 25 квадратных метров асфальта.

Изменить это соотношение, по словам эксперта, довольно непросто. Даже строительство новой МКАД добавит всего один квадратный метр на каждый автомобиль.

— Чтобы пробок не было совсем, нужно 100 квадратных метров на один автомобиль, — добавил Блинкин.

Политика Москвы по развитию общественного транспорта, считает эксперт, верная.

— Столица делает это на пять с плюсом, — подчеркнул он. — Отмечу, что вложение средств было сделано толково.

Хороший общественный транспорт — это пряник. Но для большей эффективности, уверен Блинкин, нужно применять и кнут: введение дорогой езды по городу.

Москва в борьбе с пробками, по словам Сергея Собянина, изучив опыт мегаполисов других стран, пошла по самому мягкому пути — введена только платная парковка. Эта система существует уже пять лет и помогла разгрузить центр столицы от транспорта. Правда, те, кто готов платить за парковку, жалуются, что парковочных мест не всегда хватает, но это опять же сделано для того, чтобы избежать пробок.

— Максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках, — пояснил мэр Москвы.

Председатель общественного совета Министерства транспорта России Михаил Блинкин считает, что только введение платной парковки не решит проблемы пробок. По его мнению, нужны более жесткие меры: платный въезд, высокие налоги и пошлины, пропуски, запрет на регистрацию личных машин без собственного парковочного места и другие способы, которые уже применяются в некоторых крупных городах мира.

Еще один метод борьбы с перегруженным автомобильным трафиком — строительство хорд. Сейчас таких строится три: Северо-Западная, Северо-Восточная и Южная рокада. Также создаются дополнительные локальные хордовые маршруты за счет строительства путепроводов через железную дорогу. Такие меры позволят снизить нагрузку на Третье транспортное и Садовое кольца, радиальные магистрали и повысить связность дорог, сократить перепробеги.

— Строительство одной хорды добавит 0,5 квадратного метра площади на один автомобиль, — говорит Михаил Блинкин.

Это небольшая цифра, но все же движение вперед к решению проблемы пробок.

Самые труднопобеждаемые пробки — пятничные, когда москвичи едут на дачу. Чтобы облегчить затруднения на дорогах, службы города стараются настраивать светофоры на выпуск автомобилей из города, а также «расшивают» проезжую часть, сужая полосы и увеличивая их количество на выезд из города.

ЦИФРА

3,6 миллиона автомобилей ежедневно передвигается по Москве. Для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450— 550 тысяч машин.

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