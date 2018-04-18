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АМПП: Появились дополнительные способы доехать до спецстоянки на ул. Вагоноремонтная
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АМПП: Появились дополнительные способы доехать до спецстоянки на ул. Вагоноремонтная 

Агентство «Москва» 1 час назад
Появились дополнительные способы, как добраться на общественном транспорте до спецстоянки на ул. Вагоноремонтная на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«В связи с открытием двух новых станций на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, у жителей Москвы появились новые способы, как добраться на общественном транспорте до специализированной стоянки. Стоянка находится на ул. Вагоноремонтная, вл. 4А», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до спецстоянки теперь можно доехать от станции метро «Верхние Лихоборы» на автобусе №149 — до остановки «Вагоноремонтная улица» (далее пройти 150 м пешком). Также есть возможность воспользоваться автобусом №63 от станции метро «Селигерская» до той же остановки.
«Информация о том, как проехать до этой и других спецстоянок на общественном транспорте, а также карта с отмеченным маршрутом находятся на сайте АМПП», — добавили в пресс-службе.
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