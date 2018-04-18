В Москве создана система льгот, не имеющая аналогов 

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью, которое опубликовано на сайте
«Помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тысяч детей и 125 тысяч семей, в столице действуют широкие меры социальной поддержки фактически тех же категорий горожан. 4,5 млн москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвленной системы льгот, как в Москве, нет больше нигде в стране. Да и среди других стран немного найдется таких, которые могу сравниться с ней», — рассказал мэр.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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