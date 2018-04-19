Бизнесмен предложил построить в Воронеже частное надземное метро 

Организован сбор подписей за проект. Бизнесмен и экономист из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предлагает подстроить в Воронеже частное надземное метро. Горожан призвали проголосовать за проект, чтобы была возможность вынести его на обсуждение на общегородской референдум, сообщается в группе «Новое метро Воронежа» в соцсети. По словам автора проекта, в федеральном и местном бюджетах нет денег для строительства метрополитена, а надземное метро, которое пройдёт вторым ярусом над автомобильными дорогами, «строится дешевле и быстрее подземного метрополитена». Причём, по мнению Рината Бичурина, проезд в «новом метро» должен быть бесплатным — за счёт доходов от аренды коммерческих помещений в составе станций. По прогнозам бизнесмена, для обеспечения бесплатного проезда требуется от 2 тыс. кв. м коммерческих помещений в расчете на 1 км трассы надземного метро. Экономист рассчитал, что за четыре года можно построить 80 км надземных линий и 50 станций, на 1 км трассы потребуется до 300 млн рублей.
В Воронеже проект активно обсуждают. Общественники считают, что в реализации столь затратного проекта нет никакого смысла — достаточно наладить работу общественного транспорта. А горожане предлагают альтернативные проекты, рекомендуя перенять опыт Московской кольцевой железной дороги и для создания скоростного транспорта использовать существующие железнодорожные сети, что позволило бы «дать городу наземное метро за два-три года». Пока же разработанная схема метро предполагает строительство трех веток общей протяжённостью 58,6 км. Стоимость первой очереди работ оценивается в 43,7 млрд рублей. Екатерина Трещикова