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Собянин поручил повысить выплаты донорам
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Собянин поручил повысить на 20% выплаты московским донорам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту здравоохранения проработать вопрос о повышении на 20% выплат донорам столицы.
"Правительство Москвы считает своим долгом заботиться о системе донорства, создавая систему центра крови Москвы, обеспечивая современным оборудованием, с одной стороны. С другой стороны, мы считаем своим долгом морально поддерживать и поощрять донорство в Москве", — сказал мэр, выступая на мероприятии по случаю Дня гемофилии.
Собянин отметил важность не только моральной, но и материальной поддержки, добавив, что в этой связи город сохранил все льготы и социальные выплаты для доноров.
"Мы считаем, что уже прошло какое-то время и необходима серьезная индексация выплат, которые мы делаем. Поэтому я прошу департамент здравоохранения в ближайшее время на правительство внести вопрос о повышении на 20% всех выплат, которые мы делаем московским донорам", — сказал мэр.
Сам мэр признался, что раньше постоянно сдавал кровь, однако не делал этого в последние годы.
"Я думаю, что в ближайшее время исправлю эту оплошность", — сказал Собянин.
Он поблагодарил от имени москвичей всех доноров, а также вручил благодарности почетным и кадровым донорам.
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