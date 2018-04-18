С. Собянин: Социальные выплаты донорам крови в Москве проиндексируют на 20%

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе торжественного вечера «Поделитесь жизнью, сдайте кровь», посвященного Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». «Конечно, помимо моральной поддержки необходима и материальная. Поэтому мы сохранили все льготы для доноров, выплаты социальные для тех, кто отдает свою кровь. И считаю, что прошло уже какое-то время, и необходима серьезная индексация тех выплат, которые мы делаем. Поэтому я прошу департамент здравоохранения в ближайшее время на правительство внести вопрос о повышении на 20% всех выплат, которые мы делаем московским донорам», — заявил С. Собянин По словам мэра, базы крови Москвы не нуждаются в пополнении из других регионов, несмотря на то, что на лечение в столичные медучреждения приезжают пациенты из других субъектов РФ . «Тем не менее вашей крови, донорской крови москвичей, хватает, чтобы полностью обеспечить московское здравоохранение. И правительство Москвы , конечно, считает своим долгом заботиться о системе донорства, создавая систему центра крови Москвы, обеспечивая современным оборудованием», — заключил мэр.