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С. Собянин: Социальные выплаты донорам крови в Москве проиндексируют на 20%
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С. Собянин: Социальные выплаты донорам крови в Москве проиндексируют на 20% 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе торжественного вечера «Поделитесь жизнью, сдайте кровь», посвященного Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».
«Конечно, помимо моральной поддержки необходима и материальная. Поэтому мы сохранили все льготы для доноров, выплаты социальные для тех, кто отдает свою кровь. И считаю, что прошло уже какое-то время, и необходима серьезная индексация тех выплат, которые мы делаем. Поэтому я прошу департамент здравоохранения в ближайшее время на правительство внести вопрос о повышении на 20% всех выплат, которые мы делаем московским донорам», — заявил С. Собянин.
По словам мэра, базы крови Москвы не нуждаются в пополнении из других регионов, несмотря на то, что на лечение в столичные медучреждения приезжают пациенты из других субъектов РФ. «Тем не менее вашей крови, донорской крови москвичей, хватает, чтобы полностью обеспечить московское здравоохранение. И правительство Москвы, конечно, считает своим долгом заботиться о системе донорства, создавая систему центра крови Москвы, обеспечивая современным оборудованием», — заключил мэр.
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