Московская система льгот не имеет аналогов в России

Такой разветвленной системы льгот, которую создали в столице, нет больше нигде в России , кроме того, мало какую из зарубежных систем можно сравнивать с московской, сообщил мэр города Сергей Собянин

Он рассказал, что в связи с кризисом 2014-2015 годов и снижением доходов населения правительство Москвы решило увеличить в разы пособия многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам.

«Но, помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тысяч детей и 125 тысяч семей, в столице действуют широкие меры социальной поддержки фактически тех же категорий горожан. 4,5 миллиона москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвленной системы льгот, как в Москве , нет больше нигде в стране», — сказал Собянин в интервью « Российской газете », опубликованном в среду.

Он добавил, что мало какие зарубежные системы льгот смогут сравниться с московской.