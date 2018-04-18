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Московская система льгот не имеет аналогов в России
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Московская система льгот не имеет аналогов в России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Такой разветвленной системы льгот, которую создали в столице, нет больше нигде в России, кроме того, мало какую из зарубежных систем можно сравнивать с московской, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он рассказал, что в связи с кризисом 2014-2015 годов и снижением доходов населения правительство Москвы решило увеличить в разы пособия многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам.
«Но, помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тысяч детей и 125 тысяч семей, в столице действуют широкие меры социальной поддержки фактически тех же категорий горожан. 4,5 миллиона москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвленной системы льгот, как в Москве, нет больше нигде в стране», — сказал Собянин в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.
Он добавил, что мало какие зарубежные системы льгот смогут сравниться с московской.
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