Звезда мировой оперы откроет в «Аптекарском огороде» сезон концертов под открытым небом 

26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет грандиозное открытие III сезона концертов под открытым небом. Посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, древовидных пионов и рододендронов выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано Россана Кардиа с программой «Цветущая классика».
В программе концерта прозвучат арии и дуэты из наиболее известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других великих композиторов, знаменитые неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста-виртуоза, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки.
Ведущий — директор «Аптекарского огорода», известный ведущий «Радио Культура» Алексей Ретеюм.
Итальянский тенор Фабио Андреотти родился в Риме и окончил факультет политологии Римского университета La Sapienza. Только после этого он всерьез начал заниматься вокалом у итальянских мастеров Антонио Бейера и Джанни Раймонди. На профессиональной сцене он дебютировал в 2006 году, исполнив Salve Regina Гайдна. Вскоре он получил первую премию на конкурсе Франческо Альбанезе с арией Альфредо из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
Впервые Фабио Андреотти триумфально выступил в «Аптекарском огороде» в декабре 2017 года.
Итальянское сопрано Россана Кардиа ведет активную концертную и гастрольную деятельность. Певица исполнила роли в таких известных операх, как «Тоска», «Травиата», «Аида», «Мадам Баттерфляй», «Отелло» и других. Она выступала в театрах Италии, Норвегии, Дании, Болгарии, Румынии, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Южной Кореи.