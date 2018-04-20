Звезда мировой оперы откроет в «Аптекарском огороде» сезон концертов под открытым небом

Впервые Фабио Андреотти триумфально выступил в «Аптекарском огороде» в декабре 2017 года.

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