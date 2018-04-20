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Звезда мировой оперы откроет в «Аптекарском огороде» сезон концертов под открытым небом
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Звезда мировой оперы откроет в «Аптекарском огороде» сезон концертов под открытым небом 

Москва24 50 минут назад
Фото: Москва24
26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет грандиозное открытие ​III ​сезона концертов под открытым небом. Посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, ​древовидных ​пионов​ и рододендронов​ выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти​ и итальянское сопрано Россана Кардиа с программой «Цветущая классика».
В программе концерта прозвучат арии​ и дуэты​ из наиболее ​известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других ​великих композиторов, ​знаменитые ​неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста-виртуоза, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки.
Ведущий — директор «Аптекарск​ого​ огорода»​, известный ведущий «Радио Культура» Алексей Ретеюм.
Итальянский тенор Фабио Андреотти родился в Риме и окончил факультет политологии Римского университета La Sapienza. Только после этого он всерьез начал заниматься вокалом у итальянских мастеров Антонио Бейера и Джанни Раймонди. На профессиональной сцене он дебютировал в 2006 году, исполнив Salve Regina Гайдна. Вскоре он получил первую премию на конкурсе Франческо Альбанезе с арией Альфредо из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
Впервые Фабио Андреотти триумфально выступил в «Аптекарском огороде» в декабре 2017 года.
Итальянское сопрано Россана Кардиа ведет активную концертную и гастрольную деятельность. Певица исполнила роли в таких известных операх, как «Тоска», «Травиата», «Аида», «Мадам Баттерфляй», «Отелло» и других. Она выступала в театрах Италии, Норвегии, Дании, Болгарии, Румынии, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Южной Кореи.
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