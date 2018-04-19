Летний концертный сезон в «Аптекарском огороде» откроется 26 мая 

Летний концертный сезон в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроют 26 мая итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано Россана Кардиа. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов, в «Аптекарском огороде» состоится грандиозное открытие III сезона концертов под открытым небом — посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, древовидных пионов, рододендронов и других растений выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано Россана Кардиа с программой «Цветущая классика»», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что в программе концерта прозвучат арии и дуэты из наиболее известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других великих композиторов, знаменитые неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста-виртуоза, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки. Начало концерта — в 20:00. Ведущий концерта — директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.