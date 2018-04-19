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Летний концертный сезон в «Аптекарском огороде» откроется 26 мая
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Летний концертный сезон в «Аптекарском огороде» откроется 26 мая 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Летний концертный сезон в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроют 26 мая итальянский тенор Фабио Андреотти​ и итальянское сопрано Россана Кардиа. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«26 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов, в «Аптекарском огороде» состоится грандиозное открытие ​III ​сезона концертов под открытым небом — посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, ​древовидных ​пионов​, рододендронов​ и других растений выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти​ и итальянское сопрано Россана Кардиа с программой «Цветущая классика»», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что в программе концерта прозвучат арии​ и дуэты​ из наиболее ​известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других ​великих композиторов, ​знаменитые ​неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста-виртуоза, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки. Начало концерта — в 20:00. ​​ Ведущий концерт​а​ — директор ​Ботанического сада МГУ ​"Аптекарск​ий​ огород» Алексей Ретеюм.
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