Ещё
Известный итальянский тенор выступит в «Аптекарском огороде» в Москве 26 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный итальянский тенор выступит в «Аптекарском огороде» в Москве 26 мая 

РИАМО 1 час назад
Итальянские оперные певцы Фабио Андреотти, Росана Кардиа и пианист Филипп Чельцов дадут концерт в московском Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 26 мая, говорится в сообщении пресс-службы сада.
«26 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится грандиозное открытие III сезона концертов под открытым небом — посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, древовидных пионов, рододендронов и других растений выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано Росаны Кардиа с программой «Цветущая классика», — говорится в сообщении.
В программе концерта прозвучат арии и дуэты из наиболее известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других великих композиторов, знаменитые неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки. В качестве ведущего выступит директор «Аптекарского огорода», известный ведущий радиостанции «Радио Культура» Алексей Ретеюм.
Событие пройдет в рамках Весеннего фестиваля цветов. XVIII Весенний фестиваль цветов проходит с 14 апреля до 3 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», где представят свыше 100 тысяч тюльпанов.
РИАМО: последние новости
Движение в центре Москвы ограничат из‑за реконструкции Политехнического музея с 20 апреля Церковь святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе отреставрировали в Москве Половину работ в рамках месячника по благоустройству уже завершили в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций321
Госдеп пригрозил применить силу против России410
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»170
У России нашелся компромат на США по «Новичку»21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение