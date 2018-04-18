Известный итальянский тенор выступит в «Аптекарском огороде» в Москве 26 мая

Итальянские оперные певцы Фабио Андреотти, Росана Кардиа и пианист Филипп Чельцов дадут концерт в московском Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 26 мая, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«26 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится грандиозное открытие III сезона концертов под открытым небом — посреди сотен тысяч цветущих тюльпанов, магнолий, древовидных пионов, рододендронов и других растений выступят знаменитый итальянский тенор Фабио Андреотти и итальянское сопрано Росаны Кардиа с программой «Цветущая классика», — говорится в сообщении.

В программе концерта прозвучат арии и дуэты из наиболее известных опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди Жоржа Бизе и других великих композиторов, знаменитые неаполитанские песни, а также фортепианные импровизации в исполнении Филиппа Чельцова — пианиста, композитора, тапера и руководителя единственного в России Центра импровизационной музыки. В качестве ведущего выступит директор «Аптекарского огорода», известный ведущий радиостанции «Радио Культура» Алексей Ретеюм.

Событие пройдет в рамках Весеннего фестиваля цветов. XVIII Весенний фестиваль цветов проходит с 14 апреля до 3 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», где представят свыше 100 тысяч тюльпанов.